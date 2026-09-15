Pirali Ali: İstanbulspor için iyi bir ders oldu
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a 4-0 mağlup olan takımının bu yenilgisinin iyi bir ders olduğunu söyledi. Ali, Kayserispor'u tebrik ederek İstanbulspor'un her hafta daha iyi olacağını ifade etti.
İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Kayserispor mağlubiyeti sonrası, "İstanbulspor için iyi bir ders oldu" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplasında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, "Öncelikle Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum. Hem psikoloji olarak hem oyun olarak takım, şampiyonluk takımı. İstanbulspor için iyi bir ders oldu. Maçtan önce ekip olarak 3 antrenman yaptık. İstanbulspor her hafta daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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