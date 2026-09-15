Pirali Ali: İstanbulspor için iyi bir ders oldu

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Kayserispor mağlubiyeti sonrası, "İstanbulspor için iyi bir ders oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplasında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, "Öncelikle Kayserispor'u tebrik etmek istiyorum. Hem psikoloji olarak hem oyun olarak takım, şampiyonluk takımı. İstanbulspor için iyi bir ders oldu. Maçtan önce ekip olarak 3 antrenman yaptık. İstanbulspor her hafta daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.