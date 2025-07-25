Pirlo, Dubai United'ın Yeni Teknik Direktörü

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "United'a hoş geldin Andrea. Andrea Pirlo'nun, takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını resmen duyurmaktan mutluluk duyarız." denildi.

Trendyol Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ü de çalıştıran İtalyan teknik direktör, son olarak geçen sezon Sampdoria'da görev yaptı.