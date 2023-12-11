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Pizza Lazza Haremspor, MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 yendi - Son Dakika
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Pizza Lazza Haremspor, MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Pizza Lazza Haremspor, deplasmanda MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 mağlup etti. MKE Ankaragücü IKON Menkul, üst üste 9. mağlubiyetini yaşarken, Pizza Lazza Haremspor ise 5 maç sonra galip geldi.

Pizza Lazza Haremspor, MKE Ankaragücü IKON Menkul\'u 84-83 yendi
11.12.2023 - 20:37,  Güncelleme: 20:39
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. haftanın kapanış maçında Pizza Lazza Haremspor, deplasmanda MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 yendi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu ev sahibi MKE Ankaragücü IKON Menkul 25-24 önde geçerken, soyunma odasına konuk ekibin 47-36'lık üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya iyi başlayan başkent temsilcisi, final periyodu öncesi farkı 1 sayıya kadar indirdi: 60-61. Dengeli geçen dördüncü periyotta iki takım da 23'er sayı kaydederken, karşılaşmayı 84-83 Pizza Lazza Haremspor kazandı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü IKON Menkul üst üste 9. mağlubiyetini yaşarken, Pizza Lazza Haremspor 5 maç sonra galip geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pizza Lazza Haremspor, MKE Ankaragücü IKON Menkul'u 84-83 yendi - Son Dakika
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