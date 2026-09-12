Pizzabulls Bordo Bandırma, Ege Cup 2026 finalinde Neftchi İdman'ı 105-59 yendi
Ege Cup 2026 turnuvasının son maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Neftchi İdman'ı 105-59 mağlup etti. Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynanan karşılaşmada Bordo Bandırma, ilk periyodu 23-10, devreyi 43-27 önde tamamladı.
Ege Cup 2026 turnuvasının son maçında Pizzabulls Bordo Bandırma Basketbol, Neftchi İdman'ı 105-59 mağlup etti
Salon: Aliağa Belediyesi ENKA
Hakemler: Kaan Büyükçil, Rahmi Güner, Furkan Söylemezoğlu
Bordo Bandırma: Peterson 20, Jefferson, Hankins 14, Gordon 6, Okben Ulubay 10, Perez 6, Aldridge 11, Toure 25, Berk Demir 9, Kadir Bayram 1, Hüseyin Akın Kandemir 5, Doğan Bozveli, Mehmet Oğuzhan Kızıl 4
Başantrenör: Tutku Açık
Neftçi İdman: Pryce 8, Robinson 3, Hawkins 9, Nasirov 5, Stepanovic 5, Ulaş Can Turgut, Akbarov 9, Ramazan Garayev 2, Haword 15, Hicks 3, Derin Berkoz
Başantrenör: Konstantinos Vasileiadis
1. Periyot: 23-10
Devre: 43-27
3. Periyot: 54-46
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