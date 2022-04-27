Plaj Futbolu Milli Takımı Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Plaj Futbolu Milli Takımı Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

27.04.2022 14:01
Plaj Futbolu Milli Takımı Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Antalya'daki kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde yer alan bir otelde kampta bulunan ay-yıldızlı ekip, sabah salonda güç çalışması yaptı. Öğleden sonra da sahada teknik antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Ozan Yılmaz, 30 Haziran'a kadar çalışmalarının süreceğini belirterek, "Bu yıl ilk kampımızı gerçekleştiriyoruz. Oyuncu havuzunu bu sebeple geniş tuttuk. Henüz kendi takımlarında maçları devam eden oyuncularımız da var. Mayıs kampında onları da çağırarak takımın kesin durumunu görmüş olacağız. 27-31 Temmuz tarihleri arasında Moldova'da Avrupa B Ligi müsabakalarında mücadele edeceğiz. Burada 4 takım A Ligi'ne yükselecek. Şampiyon olan takım, üçüncüsü yapılacak Avrupa Plaj Oyunları'na katılacak. B Ligi'nde grubumuzda yer alacak takımlar, Kişinev'e gittiğimizde belli olacak. Bu sebeple nisan, mayıs ve haziran aylarında kamp planladık. İlk kampımızda oyuncularımızın fiziksel olarak istediğimiz düzeye gelmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Moldova'da oynayacakları müsabakalarda A Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerinin altını çizen Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kişinev'deki organizasyonun hemen ardından ağustos ayında İtalya'da Dünya Plaj Oyunları Elemeleri'ne katılacağız. Orada da amacımız ülkemizi başarıyla temsil etmek. Yıllardır bir arada oynayan, birbirini çok iyi tanıyan ve tamamlayan, yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuza yeni isimleri de dahil ediyoruz. Bunlardan birisi de geçtiğimiz ay profesyonel futbol hayatını noktalayan Özer Hurmacı. Özer bu kamp bizimle birlikte. Kendisi fiziksel olarak çok iyi durumda. Yeteneğini plaj futboluna entegre ederek, kendisinden maksimum düzeyde faydalanmayı umuyoruz. Futbol Gelişim Direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'in verdiği büyük destek ve duyduğu güven hedeflerimize ulaşmak için yolumuzu ardına kadar açıyor. Biz de bu güven ve desteği alacağımız başarılarla taçlandırmak istiyoruz."

Milli takımın 30 Nisan'da sona erecek Antalya kampında yer alan futbolcular şöyle:

Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Halil Hamamcıoğlu, Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Elektronik Market), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Özer Hurmacı, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Özcan Kocaman (Seferisar Citta Slow).

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Alanya Belediyespor, Manavgat, Antalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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