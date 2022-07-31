Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni ikinci tamamladı - Son Dakika
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni ikinci tamamladı

31.07.2022 21:24
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni ikinci tamamladı

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin finalinde ev sahibi Moldova'ya yenilerek ikinci oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'nin finalinde ev sahibi Moldova'ya yenilerek ikinci oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'da oynanan Avrupa B Ligi maçlarında grubunda yaptığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, buraya çıkan diğer 3 takımla yer aldığı Dörtlü Final'i ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonu belirleyecek final karşılaşmasında milliler, ev sahibi ülke Moldova'ya 5-3 yenildi. Mücadelede Türkiye'nin gollerini Cem Keskin (2) ve Yasin Bağcı attı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Moldova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni ikinci tamamladı - Son Dakika

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