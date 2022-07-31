Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'da oynanan Avrupa B Ligi maçlarında grubunda yaptığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar, buraya çıkan diğer 3 takımla yer aldığı Dörtlü Final'i ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ni ikinci tamamladı - Son Dakika

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