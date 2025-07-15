Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan\'da 15 Temmuz şehitlerini andı

Avrupa A Ligi 2. aşama maçları için Batum'a giden Plaj Futbolu Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir anma düzenledi.

Gürcistan'ın Batum şehrinde bugün başlayan kampta, Plaj Futbolu Milli Takımı, antrenman öncesinde 15 Temmuz şehitleri anısına takım halinde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Batum'da son dünya kupası finalisti Belarus, Çekya ve Almanya ile Eylül ayında gerçekleşecek Avrupa Süper Finalleri'nde üst grupta yer alabilmek için mücadele edecek. - İSTANBUL