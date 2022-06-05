Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir - Son Dakika
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Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir

05.06.2022 11:55

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, plaj güreşinin 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, olimpiyatlarda yarışacak ve gösterisi yapılan bütün spor ve branşların çok geliştiğini söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, plaj güreşinin 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, olimpiyatlarda yarışacak ve gösterisi yapılan bütün spor ve branşların çok geliştiğini söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üçüncü kez yapılan Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nın önemli olduğunu kaydetti.

Kısa süre önce 20'den fazla ülkeden yaklaşık 100 sporcunun Muğla'daki Sarıgerme Plajı'nda güreştiğini anımsatan Eroğlu, plaj güreşinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde öneminin arttığını ifade etti.

Yapılan organizasyonları sadece güreş olarak, plaj güreşi olarak görmediklerini, ülke tanıtımına katkıda bulunmak, bölgeyi yurt dışından gelen misafirlere de tanıtmak istediklerini belirten Eroğlu, "Dünya Plaj Güreşi Şampiyonasını daha önce iki defa düzenledik ve bu yıl üçüncüsü oluyor. İnsanlar kuralını bilmediği, izlemediği bir şeyi çok kolay benimsemiyorlar. Şimdi kurallarını öğreniyorlar. Nasıl olduğunu, o çemberin ne işe yaradığını öğreniyorlar. Yavaş yavaş sporcu sayımız hem bayan hem de erkeklerde artıyor." diye konuştu.

"2028'de bu branşı olimpiyatlarda görebiliriz"

Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası finalinin Romanya'da yapılacağını hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'nda belki de gösteri sporu olarak girecek. Olimpiyatlarda yarışacak ve gösterisi yapılan bütün sporlar, branşlar çok fazla gelişir. Bütün dikkatleri üzerine çeker bu da çok önemli. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şu anda müsabakası yapılacak 33 branş var. Belki de Paris Olimpiyatları'ndan sonra 2028'de bu da 34'üncü branş olur. Çünkü Avrupalı sadece birkaç branş değil bütün gençlerin rağbet göstereceği farklı branşları da istiyor. Bunun için de Avrupa'daki Olimpiyat Komitesi Üyeleri de destekliyor. Belki de 2028'de bu branşı olimpiyatlarda görebiliriz."

Türkiye Güreş Federasyonu olarak, Dünya Güreş Birliğinin yapmış olduğu bütün organizasyonlarda yer almak istediklerini anlatan Eroğlu, Dünya Güreş Federasyonu başkan ve yöneticilerinin de Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bir güreş ülkesi olduğunu ve yıllardır bu alanda önemli başarılara imza attığını belirten Eroğlu, bundan sonra da her şampiyonada başarılara imza atmak için çaba göstereceklerini söyledi.

Eroğlu, Romanya'da düzenlenecek final müsabakalarına da katılacaklarını anlatarak, "Burada birkaç altın almak istiyoruz. Diğer ayaklara da katılacağız. Önemli olan ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak, madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir
Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir
Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir
Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj güreşi 2024 Paris Olimpiyatları'na gösteri sporu olarak girebilir - Son Dakika

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