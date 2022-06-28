Erkek Milli Takımı ise B Grubu'nda Polonya, Almanya , İsveç , Romanya ve Çekya ile karşılaşacak.

Prag'da oynanacak eleme maçlarında Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda Polonya , Hırvatistan , Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Köyceğiz'de sürdürüyor - Son Dakika

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