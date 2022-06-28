Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Köyceğiz'de sürdürüyor

Kadın ve Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'da 7-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek milliler, çalışmalarını Köyceğiz'de sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipler, hazırlıklarını 5 Temmuz'da tamamlayacak.
Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda 15 oyuncu, başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda 18 sporcu bulunuyor.
Prag'da oynanacak eleme maçlarında Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda Polonya, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.
Erkek Milli Takımı ise B Grubu'nda Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile karşılaşacak.
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