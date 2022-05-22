Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge - Son Dakika
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Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge

22.05.2022 14:31
Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", eleme ve çeyrek final maçlarıyla devam etti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", eleme ve çeyrek final maçlarıyla devam etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda oynanan eleme karşılaşmasında Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, Fransa'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Organizasyon, yarı finale ve final maçlarıyla sürecek.

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Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti Milliler Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a veda etti Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı Milliler Beach Pro Tour'da İlk 18'e Kaldı Milliler Beach Pro Tour'da İlk 18'e Kaldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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