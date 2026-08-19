Pogba, Monaco'dan ayrıldı
Monaco, Paul Pogba'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Futbolcu 6 maçta oynadı.
Fransa ekibi Monaco, tecrübeli orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Daha önce Manchester United ve Juventus'ta görev yapan Pogba, aldığı 1,5 yıllık doping cezası tamamlandıktan sonra 2025'te Monaco'ya transfer olmuştu.
Pogba, forma şansı bulmakta zorlandığı Monaco'da 6 maça çıktı.
Kaynak: AA
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