Poirier Ameliyat Oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Fransız pivot Vincent Poirier, aşil tendonu bölgesinden ameliyat edildi.
Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Play-off yarı final serisi ilk maçında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin ameliyatı bugün ülkesi Fransa'da gerçekleştirildi. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti."
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