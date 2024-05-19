Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki - Son Dakika
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Spor

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

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Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftar, polis eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

19.05.2024 16:51  Güncelleme: 16:58
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Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

FENERBAHÇE FORMALI KADINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı. Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi'nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki - Son Dakika
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