Polis Turnuvasında Hakkari\'nin Başarısı

Spor

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polis Akademisi tarafından düzenlenen iller arası futbol turnuvasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

81 il emniyet müdürlüğü futbol takımlarının kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, grup aşamasını lider tamamlayan Hakkari Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, son 16 turuna kalmayı başardı. Polis teşkilatının birlik ve beraberliğini pekiştirmek, personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen bu prestijli turnuvada Hakkari ekibi, sergilediği başarılı performansla adını üst tura yazdırdı.

İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, son 16 turuna kalan Hakkari Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı'nı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - HAKKARİ