Polonya Açık'ta 2 Bronz Madalya

Uluslararası Polonya Açık Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Lodz kentinde düzenlenen, toplam 20 bin dolar para ödüllü organizasyon tamamlandı.

Turnuvada mücadele eden Türk badmintonculardan Özge Bayrak Bağcı tek kadınlar, Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş de karışık çiftler kategorisinde 3'üncü oldu.