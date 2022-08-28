Polonya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Polonya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi

28.08.2022 23:44
Polonya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi

Polonya'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporcular Öner Bozbıyık-Havva Alyurt ikilisi, BC3 çiftler kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Polonya'da düzenlenen Boccia Challenger Turnuvası'nda milli sporcular Öner Bozbıyık-Havva Alyurt ikilisi, BC3 çiftler kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 ülkenin katılımıyla Poznan şehrinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

BC3 çiftler kategorisinde mücadele eden Öner Bozbıyık-Havva Alyurt ikilisi, yarı finalde Slovakya'yı 10-3 yenerek finale çıktı. Finalde ev sahibi Polonya ile karşılaşan milliler, rakibine 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Türk sporcular, organizasyonu 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalyayla tamamladı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

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