Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

16.08.2022 00:18
Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ömer Gürmeriç Avrupa şampiyonu, Ali Osman Çınlar ise üçüncü oldu.

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ömer Gürmeriç Avrupa şampiyonu, Ali Osman Çınlar ise üçüncü oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Raszyn şehrinde düzenlenen şampiyonada erkekler 96 kiloda mücadele eden Ömer Gürmeriç, koparmada 105 kilo ile gümüş, silkmede 130 kilo ve toplamda 235 kilo ile 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada 102 kiloda Türkiye'yi temsil eden Ali Osman Çınlar da koparmada 112 kilo, silkmede 141 kilo, toplamda 253 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalya elde etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

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