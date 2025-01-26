Polonya'da Türk Sporculara Madalyalar

Spor

Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Kılıç Eskrim Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Konin kentindeki organizasyonda ferdi erkekler kategorisinde yarışan sporculardan Poyraz Kümük, altın, Yiğit Ayaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Candeniz Berrak'tan oluşan takım da gümüş madalya elde etti.