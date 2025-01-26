Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Kılıç Eskrim Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Konin kentindeki organizasyonda ferdi erkekler kategorisinde yarışan sporculardan Poyraz Kümük, altın, Yiğit Ayaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Candeniz Berrak'tan oluşan takım da gümüş madalya elde etti.
Son Dakika › Spor › Polonya'da Türk Sporculara Madalyalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?