Polonya Ekstraklasa'da Heyecan Dorukta

13.04.2026 13:27
Lider Lech Poznan ile düşme hattı arasındaki 12 puan farkla sezon sonuna yaklaşırken rekabet artıyor.

Polonya Birinci Futbol Ligi'nde (Ekstraklasa) sezon sonuna doğru ortaya çıkan puan tablosuyla tarihin en rekabetçi sezonlarından biri yaşanıyor.

Ülke futbol piramidinin en üst seviyesi Ekstraklasa, 34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasındaki 12 puanlık farkla eşine ender rastlanır bir heyecana sahne oluyor.

Lech Poznan'ın 46 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, son sıradaki LKS Nieciecza hariç 17 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ederken, ligde kalmayı garantileyen takım henüz çıkmadı.

Polonya futbolunun devi düşme hattında

Müzesindeki 15 Ekstraklasa, 21 Polonya Kupası, 6 Polonya Süper Kupası'yla ülkenin en başarılı takımlarından Legia Varşova, küme düşme hattındaki 34 puanlı 4 takımdan biri olarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Polonya ordusu tarafından kurulan Legia Varşova, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç ligden düşmedi.

Başkent temsilcisi, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti.

Son 7 yılda 3 yeni şampiyon

37 milyon nüfuslu Polonya'da futbolun öngörülemezliği yeni değil. Ülke futbolu 2019'dan bu yana 3 yeni şampiyon çıkardı.

2018-2019 sezonunda Piast Gliwice, 2022-2023 sezonunda Rakow Czestochowa ve 2023-2024 sezonunda da Jagiellonia Bialystok, Ekstraklasa'da ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Polonya futbolunda 1921 yılından bu yana 20 farklı kulüp şampiyon olma başarısı gösterdi.

Konferans Ligi'nde 4 takım

Polonya futbolu bu sezon UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Rakow Czestochowa, Jagiellonia, Lech Poznan ve Legia Varşova ile temsil edildi.

Lig aşamasını namağlup ikinci bitiren Rakow, son 16 turunda Fiorentina'ya elendi.

Lech Poznan, son 16 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Jagiellonia ise son 16 play-off turunda Fiorentina karşısında turu geçemedi.

Legia Varşova ise lig aşamasını 28. sırada tamamladı.

Her hafta ortalama 120 bin taraftar statta

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Ukrayna ile ev sahipliği yaptığı dönemde altyapısını ve statlarını elden geçiren Polonya'da her hafta ortalama 120 bin futbolsever, Ekstraklasa maçlarında tribünleri dolduruyor.

Kapasitesi 15 bin ve üzerinde 23 stada sahip Polonya'da, doluluk oranı son 10 yılda yaklaşık iki katına çıktı.

Puan durumu

Son 6 haftasına girilen Ekstraklasa'da puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv
1Lech Poznan28121064940+946
2Zaglebie Lubin2812884233+944
3Jagiellonia Bialystok28111074435+943
4Gornik Zabrze2812794033+743
5Wisla Plock2811982926+342
6Rakow Czestochowa28117103735+240
7GKS Katowice28124123938+140
8Motor Lublin2891273740-339
9Lechia Gdansk28126105551+437
10Korona Kielce28107113634+237
11Cracovia2891093333037
12Piast Gliwice27105123436-235
13Legia Varşova2871383332+134
14Radomiak Radom28810104342+134
15Arka Gdynia2897123047-1734
16Pogon Szczecin27104133642-634
17Widzew Lodz2896133335-233
18LKS Nieciecza2867153351-1825

Kaynak: AA

