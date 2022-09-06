Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Wroclaw kentinde 18 Eylül 'e kadar sürecek. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren organizasyonda Türkiye, 11 sporcuyla mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli sporcular, Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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