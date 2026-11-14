Porsuk Spor Salonu'nda Odunpazarı, Ortahisar Belediyespor'u 43-22 mağlup etti

Porsuk Spor Salonu'nda Odunpazarı, Ortahisar Belediyespor'u 43-22 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Odunpazarı, Ortahisar Belediyespor'u 43-22 mağlup etti. İlk yarıyı 20-9 önde kapatan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 43-22 galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Odunpazarı, Ortahisar Belediyespor'u 43-22 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 20-9 önde tamamlayan ev sahibi ekip, parkeden de 43-22 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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