Mario Balotelli, eleştirilerin odağındaki Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı: Futbol için yaptıklarından dolayı daha fazla saygıyı hak ediyor - Son Dakika
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Mario Balotelli, eleştirilerin odağındaki Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı: Futbol için yaptıklarından dolayı daha fazla saygıyı hak ediyor

12.12.2022 14:42

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansı sonucu eleştiri oklarının hedefi olan Cristiano Ronaldo'ya Adana Demirspor'un eski golcüsü Mario Balotelli'den destek geldi. "Cristiano'nun hayranı değilim." diyen İtalyan yıldız paylaşımında, "Futbol için yaptıklarından dolayı bu adam daha fazla saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final turunda Fas'a yenilerek dev turnuvaya veda etti. Dev turnuvanın oynandığı süreçte basının hedefine oturan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir paylaşım geldi.

"BU ADAM DAHA FAZLA SAYGIYI HAK EDİYOR"

Adana Demirspor'un eski golcüsü dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli yaptığı paylaşımda, "Cristiano'nun hayranı değilim, bu bilinir ama futbol için yaptıklarından dolayı bu adam daha fazla saygıyı hak ediyor!" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Dünya Kupası süreçte Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef alan sözleri nedeniyle kulüple yolları ayrılmıştı. Portekizli yıldız daha sonra milli takımda yedek kulübesine çekilmiş ve medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mario Balotelli, eleştirilerin odağındaki Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı: Futbol için yaptıklarından dolayı daha fazla saygıyı hak ediyor - Son Dakika


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