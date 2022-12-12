Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final turunda Fas'a yenilerek dev turnuvaya veda etti. Dev turnuvanın oynandığı süreçte basının hedefine oturan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir paylaşım geldi.
Adana Demirspor'un eski golcüsü dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli yaptığı paylaşımda, "Cristiano'nun hayranı değilim, bu bilinir ama futbol için yaptıklarından dolayı bu adam daha fazla saygıyı hak ediyor!" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası süreçte Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef alan sözleri nedeniyle kulüple yolları ayrılmıştı. Portekizli yıldız daha sonra milli takımda yedek kulübesine çekilmiş ve medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Son Dakika › Spor › Mario Balotelli, eleştirilerin odağındaki Cristiano Ronaldo'ya sahip çıktı: Futbol için yaptıklarından dolayı daha fazla saygıyı hak ediyor - Son Dakika