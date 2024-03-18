Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR sistemi tartışmalara neden oldu. Maçın hakemi Antonio Nobre, VAR monitöründe izlediği pozisyon sonrasında penaltı kararı verdi ve gerekçesini tüm stadyuma açıkladı.

18.03.2024 22:03  Güncelleme: 22:07
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Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' (VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün D-Smart'tan yayınlanan Portekiz Premier Ligi'nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti - Son Dakika

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