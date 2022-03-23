Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

23.03.2022 14:53

- Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz son antrenmanını gerçekleştirdi.

- Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

PORTO - Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz son antrenmanını gerçekleştirdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Play-off yarı finalinde yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek olan Portekiz, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fernando Santos yönetimindeki Portekiz antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında ısınma ve dar alanda paslaşma çalışmaları yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik provası üzerinde duruldu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun çalışmada keyifli halleri dikkat çekti.

Portekiz - Türkiye mücadelesi yarın TSİ 22.45'te Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı
Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı
Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı
Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı

YORUMLAR
500
A Milli Takım Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi A Milli Takım Portekiz'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Bildiride Ukrayna vurgusu yapıldı: Karadeniz'de Montrö uygulanacak
19:15 İki kardeş mobil bankacılığın yazılımsal hatasından faydalanıp 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardı
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 20:01:06. #1.12#
SON DAKİKA: Portekiz, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement