Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek - Son Dakika
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Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

22.03.2022 12:35
Türkiye maçını Daniel Siebert yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Porto kentindeki Dragão Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sandro Schärer olacak. Maçta aynı ülkeden Marco Fritz VAR, Bastian Dankert ise AVAR olarak görev alacak.


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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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