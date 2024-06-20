Spor

- Portekiz, Türkiye maçının hazırlıklarını sürdürdü

BIELEFED - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz Milli Takımı, mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Almanya'nın Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de Teknik Direktör Roberto Martinez yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Düz koşuyla antrenmana başlayan Portekizli futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla idmanı sürdürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktiği üzerinde duruldu.