Portekiz ve Kolombiya Berabere Kaldı - Son Dakika
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Portekiz ve Kolombiya Berabere Kaldı

28.06.2026 05:08
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ile 0-0 berabere kalarak son 32 turuna yükseldi.

Stat: Miami

Hakemler: Alireza Faghani, George Lakrindis, Andrew Lindsay (Avustralya)

Kolombiya: Vargas, Lucumi, Arias (Dk. 87 Munoz), Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 76 Quintero), Jhon Arias (Dk. 76 Castano), Puerta, Lerma (Dk. 60 Montoya), Machado Cordoba (Dk. 60 Suarez)

Portekiz: Diogo Costa, Dias, Cancelo (Dk. 46 Dalot), Mendes (Dk. 90 Nunes), Fernandes, Veiga, Ruben Neves (Dk. 46 Joao Neves), Vitinha (Dk. 70 Samuel Costa), Ronaldo, Felix (Dk. 70 Leao), Neto

Sarı kartlar: Dk. 86 Molano (Kolombiya)

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu son maçında, Portekiz ile Kolombiya 0-0 berabere kaldı.

İlk iki maçını kazanan Kolombiya, bu beraberlikle grupta 7 puanla ilk sırada, Portekiz ise 5 puanla 2. sırada son 32 turuna çıktı.

Kolombiya'nın Galatasaray forması giyen oyuncusu Davinson Sanchez, maça ilk 11'de çıkarken 90 dakika sahada kalan stoper oyuncusunun uzatmalardaki kafa golü VAR kararıyla geçersiz sayıldı.

Maç başlamadan önce, Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Kolombiya, 22. dakikada Rodriguez'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Jhon Arias, uzak köşeye topu vurdu. Kaleci Costa'yı geçen topu çizginin önünden Neves uzaklaştırdı.

24. dakikada Portekiz'in cepheden kazandığı serbest vuruşta uzak mesafeye rağmen Ronaldo, doğrudan kaleyi denedi ve barajın yanından geçen top kaleci Vargas'ın kucağına gitti.

Portekiz, maçın 39 ve 40. dakikalarında etkili gelirken önce Fernandes'in ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir noktada şutu kaleci Vargas kurtardı, Neves'in ceza sahası dışından sert şutu ise az farkla auta çıktı.

45+3'te Kolombiya gole yaklaşırken Rodriguez, ceza yayının gerisinden sol ayağıyla sert vurdu ve sol alt köşeye giden topu kaleci Costa çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Kolombiya'da Lerma'nın 55. dakikada uzak mesafeden sert şutunu kaleci Costa, çift yumrukla uzaklaştırdı.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Kolombiya atağında Arias'ın penaltı noktasına doğru çevirdiği topa gerilerden gelen Rios, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve yakın köşeye giden top yandan dışarı çıktı.

Maçın uzatmalarında 90+1'de Galatasaray'da forma giyen Sanchez'in kafa golü ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla geçerli sayılmadı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Ronaldo, Kolombiya karşısında gol bulamadı

Forma giydiği 6 Dünya Kupası'nda da gol atarak bunu başaran ilk futbolcu olan Portekizli Cristiano Ronaldo, Kolombiya karşısında gol yollarında etkisiz kaldı.

Dünya Kupası K Grubu ikinci hafta maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup eden Portekiz'de mücadelede 2 gol atan Ronaldo, Dünya Kupası tarihine geçmişti.

Yıldız futbolcu, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022'nin ardından 2026 Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşamayı başaran tek oyuncu konumunda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Portekiz ve Kolombiya Berabere Kaldı - Son Dakika

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