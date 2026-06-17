Portekiz ve Kongo 1-1 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika
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Portekiz ve Kongo 1-1 Beraberlik Elde Etti

17.06.2026 22:12
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2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, K Grubu'ndaki açılış maçında Kongo ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun açılış maçında Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönettiği mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 6. dakikada Joao Neves'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu skorla tamamlanması beklenirken, 45+5. dakikada 45+5 Yoane Wissa'nın fileleri havalandırmasıyla takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Nelson Semedo, 72. dakikada Nuno Mendes'in yerine oyuna dahil oldu.

K Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan ile karşılaşacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz ve Kongo 1-1 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz ve Kongo 1-1 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika
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