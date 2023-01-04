Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı

04.01.2023 12:21

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan ve reklam gelirleriyle birlikte yıllık 200 milyon dolar kazanacak Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun kalacağı ev de belli oldu. Al-Nassr Kulübü, 37 yaşındaki yıldıza içinde yüzme havuzu, buhar odaları, futbol ve basketbol sahalarının yer aldığı bir malikane tahsis etti.

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve dev turnuvadan hayal kırıklığı ile ayrılan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulubü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Dün sağlık kontrollerinden geçen Ronaldo için başkent Riyad'da görkemli bir imza töreni düzenlendi.

SUNULAN İMKANLAR YOK ARTIK DEDİRTİYOR

Al-Nassr kulübü Ronaldo'nun gelmesi için yüklü maaşın yanında pek çok da imkan sundu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı evde oldukça lüks imkanlar yer alıyor.

Bu kadar da olmaz! Ronaldo'nun yeni evini görenlerin ağzı açıkta kaldı

HAVUZU VE FUTBOL SAHASI VAR

Ronaldo'nun isteği doğrultusunda kendisine tahsis edilen lüks malikanede mini bir futbol sahası, ufak bir basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna odası, masa tenisi odası gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetine sunulacak.

Bu kadar da olmaz! Ronaldo'nun yeni evini görenlerin ağzı açıkta kaldı

RONALDO'NUN KAZANCI DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Al Nassr ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar maaş alacak. Anlaşmanın içine reklam gelirleri dahil edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı - Son Dakika
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