Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen ve dev turnuvadan hayal kırıklığı ile ayrılan Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan kulubü Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Dün sağlık kontrollerinden geçen Ronaldo için başkent Riyad'da görkemli bir imza töreni düzenlendi.

SUNULAN İMKANLAR YOK ARTIK DEDİRTİYOR

Al-Nassr kulübü Ronaldo'nun gelmesi için yüklü maaşın yanında pek çok da imkan sundu. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Ronaldo ve ailesinin yaşayacağı evde oldukça lüks imkanlar yer alıyor.

HAVUZU VE FUTBOL SAHASI VAR

Ronaldo'nun isteği doğrultusunda kendisine tahsis edilen lüks malikanede mini bir futbol sahası, ufak bir basketbol sahası, açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna odası, masa tenisi odası gibi imkanlar bulunuyor. Ayrıca özel lüks arabalar da Ronaldo ve ailesinin hizmetine sunulacak.

RONALDO'NUN KAZANCI DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Al Nassr ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan Ronaldo, yıllık 200 milyon dolar maaş alacak. Anlaşmanın içine reklam gelirleri dahil edildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.