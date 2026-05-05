Porto, 31. Şampiyonluğuna Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Porto, 31. Şampiyonluğuna Ulaştı

Porto, 31. Şampiyonluğuna Ulaştı
05.05.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Porto, Alverca'yı 1-0 mağlup ederek 2022'den sonra 31. şampiyonluğunu kazandı.

Porto, Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında sahasında karşılaştığı Alverca'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Porto toplamda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında Porto, Alverca'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 40. dakikada Jan Bednarek'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Porto böylece puanını 85'e çıkardı ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. 2022 yılından sonra şampiyonluğa ulaşan mavi-beyazlılar, toplamda da 31. şampiyonluğunu elde etti.

Francesco Farioli'nin ilk şampiyonluğu

Türkiye'de Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapan İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Porto ile kazandı. Mavi-beyazlılar, Farioli yönetiminde ligde bu sezon 2.66 puan ortalaması elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Porto, 31. Şampiyonluğuna Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:28:58. #7.12#
SON DAKİKA: Porto, 31. Şampiyonluğuna Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.