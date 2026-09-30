Porto, 36 yaşındaki stoper Chris Smalling'i 1+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Porto, 36 yaşındaki İngiliz stoper Chris Smalling ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Manchester United ile 2 İngiltere Premier Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan, Roma ile de Konferans Ligi kupasını kaldıran Smalling, Portekiz ekibine transfer oldu.
Portekiz ekibi Porto, tecrübeli İngiliz stoper Chris Smalling'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester United ile 2 İngiltere Premier Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Smalling, Roma ile de Konferans Ligi kupasını kaldırmıştı.
Kaynak: AA
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