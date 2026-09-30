Porto, 36 yaşındaki stoper Chris Smalling'i 1+1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı.

Portekiz ekibi Porto, tecrübeli İngiliz stoper Chris Smalling'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester United ile 2 İngiltere Premier Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Smalling, Roma ile de Konferans Ligi kupasını kaldırmıştı.