Porto ile Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde karşı karşıya geliyor

Portekiz Süper Ligi'nin 24. haftasındaki "O Classico" derbisinde yarın Porto ile Benfica karşı karşıya gelecek.
Portekiz futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabetlerinden olan "O Classico"da Porto, Dragao Stadı'nda Benfica'yı konuk edecek.
TSİ 23.30'da başlayacak karşılaşma, Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanacak.
Ligde Benfica, 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, Porto 49 puanla 3. sırada yer alıyor.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde doktor adayı öğrenciler gerçekleştirilen aktiviteler ile derslerine motive oluyor.
Bolu'da Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında bürokratlar ile gazeteciler arasında halı saha futbol maçı yapıldı. Takımlar, sahaya 'Geleceğimiz Vergilerle Güvende' pankartıyla çıktı. Karşılaşma, gazetecilerin 9-5'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ayrıca Bolu'da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında YEDAM'dan hizmet alanların yaptığı eserler sergilendi.
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) gündeme getirdiği futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduğunu ve böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını belirtti. Infantino, mavi kartın asla olmayacağını söyledi ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu vurguladı. Mavi kart uygulaması önerisi IFAB tarafından ortaya atılmıştı ancak Infantino'nun açıklaması sonrasında bu öneriden vazgeçilmesi muhtemel. Ayrıca toplantıda video yardımcı hakem (VAR) konusu da ele alınacak ve VAR uygulamasının futbol için vazgeçilmez olduğunu belirten Infantino, VAR'ın ilerlemeye devam edeceğini söyledi.
Eskişehir'de düzenlenecek olan B2-B3 Futsal 1. Lig 1. devre müsabakalarının fikstürü çekildi. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyona katılan takımlara teşekkür etti ve müsabakaların Fair-Play ruhu içinde geçmesini temenni etti.
Portekiz futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabeti olan Porto-Benfica derbisi yarın saat 23.30'da oynanacak. Lider Benfica, deplasmanda ezeli rakibi Porto'yu yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Porto ise taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koymak istiyor. Maç, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.
AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek spor ve tesisleşme ile ilgili bilgi aldı.
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