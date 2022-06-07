Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor - Son Dakika
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Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor

07.06.2022 09:29
Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor

Denizli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk sporunun altyapısı için yıllardır uyguladığı proje olan Anadolu Yıldızlar Liginde, Basketbol Yarı Final Maçlarında 9 ile 11 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Denizli, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk sporunun altyapısı için yıllardır uyguladığı proje olan Anadolu Yıldızlar Liginde, Basketbol Yarı Final Maçlarında 9 ile 11 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk sporunun altyapısı için yıllardır uyguladığı proje olan Anadolu Yıldızlar Liginde, Basketbol Yarı Final Maçları 9-11 Haziran tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda 9 yıldır uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesi tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Yıldızlar Ligi kısa adıyla ANALİG'te Türk Sporunun geleceği olacak yıldızlar keşfediliyor.

Basketbol yarı finalleri Denizli'de

9 ile 11 Haziran 2022 tarihlerinde gruplarında başarılı olmuş 16 il takımı yarı finaller için Denizli'de buluşacak. Denizli'de maçların oynanacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ile Hasan Güngör Spor Salonunda hazırlıklar tamamlandı. Ankara, Aksaray, Antalya, Bursa, Denizli, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Konya, Kayseri, Muğla, Sivas, Sakarya, Tekirdağ, Mersin ve Manisa illerinden gelecek 200'ün üzerinde sporcu ve antrenör, finallere adını yazdırabilmek için Denizli'de sahaya çıkacak.

"ANALİG ile Türk sporu kazanmaya devam ediyor

Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Liginin Türk sporunda sürdürülebilir, üretken ve başarılı bir sistem oluşturulması için planlandığını ve yıllardır başarıyla uygulandığı kaydetti. Basketbolda Türkiye'nin yıldız adaylarını ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden İlman, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve genç sporcuların daha çok maç tecrübesi kazanması adına projenin önemine vurgu yaptı. Basketbol Yarı Finalleri için takımlar Denizli'ye gelmeye başlarken, müsabakaların teknik toplantısı 8 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Pamukkale Koca Çukurda yapılacak. - DENİZLİ

Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor
Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor
Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor

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Kaynak: İHA

basketbol, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potada Anadolu'nun yıldızları Denizli'ye geliyor - Son Dakika

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