Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu

23.05.2022 13:18
Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Spor ile sporcuya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gençlik Haftası'nda renkli bir turnuvaya imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin park alanında gerçekleşen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'na 51 erkek, 12 kız takım olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı. Eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvayı yakından takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm gençleri yürekten kutladı.

Final karşılaşmalarında kıyasıya mücadele eden kızlar takımından Space Jamp birincilik başarısı elde ederken; Oksijen ikincilik, Süngerbob ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra erkeklerde üstün performans sergileyen Winx Club altın, Numaracı Horozlar gümüş, Benteqqsizhepiniz bronz madalya kazandı.

Turnuva sonunda Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, potanın yıldızlarına kupa ile madalyalarını takdim etti. Ayrıca birinci olan takıma 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verildi. - BURSA

Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu
Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu
Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu
Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu

YORUMLAR
500
Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu Bozyazı'da düzenlenen satranç turnuvasında ödüller sahiplerini buldu AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı AOSB Sanayi Gençlik Koşusu yapıldı
Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu - Son Dakika


Son Dakika
13:10 Diyarbakır'da esnafların arasında "ucuza satıyorsun" tartışması çıktı! Esnafın "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede?" sözleri dikkat çekti
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
13:00 Onlarca ülkede vaka tespit edildi! Peki, maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler?
12:55 Gençler şarkı yaptı, Ümit Özdağ tepkisiz kalmadı: Lütfen DM'den bana ulaşın
12:50 Tavuğun altındaki yumurtayı gören adam ne yapacağını bilemedi: Korkup oğlumu çağırdım
12:44 Yan baktın tartışması kanlı bitti! Saldırgan olay yerinden kaçtı
12:35 Liseli kızlar tekme tokat kavga etti, erkek öğrenciler ise sadece video çekti
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 13:27:55. #1.12#
SON DAKİKA: Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement