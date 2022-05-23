Potanın yıldızları Osmangazi'de buluştu

Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu.

Spor ile sporcuya yönelik yatırımlarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Gençlik Haftası'nda renkli bir turnuvaya imza attı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin park alanında gerçekleşen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'na 51 erkek, 12 kız takım olmak üzere toplam 350 sporcu katıldı. Eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvayı yakından takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm gençleri yürekten kutladı.

Final karşılaşmalarında kıyasıya mücadele eden kızlar takımından Space Jamp birincilik başarısı elde ederken; Oksijen ikincilik, Süngerbob ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra erkeklerde üstün performans sergileyen Winx Club altın, Numaracı Horozlar gümüş, Benteqqsizhepiniz bronz madalya kazandı.

Turnuva sonunda Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, potanın yıldızlarına kupa ile madalyalarını takdim etti. Ayrıca birinci olan takıma 4 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödül verildi. - BURSA