Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama - Son Dakika
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Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama

27.04.2022 13:59
Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye şampiyonasında Galatasaray'ı mağlup eden Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı'nı başarısından dolayı kutladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye şampiyonasında Galatasaray'ı mağlup eden Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı'nı başarısından dolayı kutladı.

Elde ettiği başarılı sonuçlarla Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına giren Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı, Sakarya'da devam eden Türkiye Şampiyonası'nda Galatasaray'ı mağlup ederek gücüne güç kattı. Şampiyona finallerinde Karadeniz'i ve Anadolu'yu temsil eden tek takım olarak mücadelesini sürdüren Canikli kızlar, turnuvanın zorlu rakiplerinden Galatasaray'ı 45-42'lik skorla mağlup ederek Samsun'un ve Karadeniz'in gururu olmaya devam ediyor.

Karadeniz'in ve Anadolu'nun tek temsilcisi

Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı, geçen ay Mersin'de düzenlenen Anadolu Şampiyonası müsabakalarında elde ettiği başarılı skorların ardından Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan 8 takım arasında yerini almıştı. 25 Nisan'da başlayan final mücadelesinde güçlü rakiplerinden Galatasaray'ı mağlup etmeyi başaran Canik'in kızları zirveyi zorlamaya devam ediyor. Karadeniz ve Anadolu Bölgelerinin tek temsilcisi olarak final maçlarında mücadele veren Canikli sporcular elde ettiği bu başarıyla gruptan çıkma şansını güçlendirmiş oldu.

Potanın yıldızlarına Başkan'dan kutlama

Canik Belediyespor U14 Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'na katılmadan hemen önce Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret ederek kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Elde ettikleri son başarılı sonuçlar üzerine potanın genç yıldızlarını kutladığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Türkiye'nin en iyi 8 takımının final mücadelesi verdiği şampiyonada ilçemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve hocalarımızı yürekten kutluyor, onların bu başarılarını şampiyonlukla taçlandırmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Sakarya'da 25 Nisan 2022 tarihinde başlayan U14 Basketbol Türkiye Şampiyonası final maçlarında en iyi 8 takım arasında mücadelesini sürdüren Canik Belediyespor takımının bulunduğu grup, zorlu rakiplerinin yer alması nedeniyle "Ateş Grubu" olarak tanımlanıyor. Son iki maçlarını geride bırakan takımlar grupta şu şekilde sıralanıyor: 1.KKTC Leventspor, 2.Canik Belediyespor, 3. ÇBK Mersin Yenişehir BŞB ve 4.Galatasaray. - SAMSUN

Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama
Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama
Potanın yıldızlarına Başkan Sandıkçı'dan kutlama

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Canik Belediyespor, Galatasaray, Türkiye, Canik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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