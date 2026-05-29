Pozzecco'dan Beşiktaş zaferine övgü

29.05.2026 00:03
Galatasaray'ın başantrenörü Pozzecco, Beşiktaş'ı yenmenin mutluluğunu ve oyuncuların reaksiyonunu vurguladı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Beşiktaş GAİN karşısında oyuncularının çok iyi reaksiyon verdiğini söyledi.

Pozzecco, sarı-kırmızılı ekibin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Beşiktaş GAİN'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 78-75 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Pozzecco, "Yöneticim, başkanım ve teknik ekibim için çok mutluyum. Bana çok yardımcı oldular. Sezon boyunca bununla ilgili bir şey söylemedim ama bugün bile bana harika destek verdiler. Bugün bir takım olarak kazandık. 110 sayı atmalarına izin vermedik. Bütün oyuncularım saha içerisinde pozitif şeyler yapmaya çalıştı. Takım olarak kazandığımız için mutluyum. Bence iyi bir oyun oynadık. Sahadaki tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence galibiyeti hak ettik. Taraftarlar için mutluyum. Onların desteğine ihtiyacımız var. Ben, burada bir şey inşa etmeyi hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş GAİN'e karşı seride 108-83 kaybettikleri ilk maçtan sonra oyuncularının çok iyi bir reaksiyon verdiğini aktaran İtalyan başantrenör, "Oyuncularım, harika bir reaksiyon verdi. İlk maçta üzgündüm çünkü oyuncularımın oyun içine giremediğini gördüm. Bunu denediler ama ilk maçta Beşiktaş iyi oynadı. Dış atıştan isabet buldular. Biz de onların saha içi isabet bulmalarına engel olamadık. Bu yüzden bugün oynamak kolay değildi. Bugün seriyi üçüncü maça taşımayı hak ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 3 kez Beşiktaş GAİN'i yenmesine değinen Pozzecco, "Bence bu çok bir anlam ifade etmiyor. İlk maçımı onlara karşı oynamıştım. Bu yüzden oyuncularım iyi odaklandı. Son maç da pek fazla anlam ifade etmiyordu çünkü aşağı yukarı ligi nerede tamamlayacakları belliydi. Basketbol BKT Avrupa Kupası finalinde de Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'ya karşı harika bir final oynamışlardı. Son oynadığımız 2 maç bence daha gerçekçi maçlar. Bu yüzden durumu 1-1 olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çeyrek finalde siyah-beyazlılarla oynayacakları üçüncü maça değinen Pozzecco, "Üçüncü maç zor olacak. Kendimizi toparlamamız lazım. Oyuncularıma güveniyorum. İyi yemek yemeleri, içmeleri, uyumaları ve toparlanmaları lazım. Profesyonel olmak zorundalar. Bunu yapacaklar. Onlara güveniyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

