Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti - Son Dakika
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Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti

12.05.2022 10:09
Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti

Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 4 golle attığı maçta Wolverhampton'ı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Belçikalı süperstar, 24 dakikada attığı attığı 3 golle Premier Lig tarihinde en erken üçüncü hat-trick yapan oyuncu olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Wolverhampton lider Manchester City'yi ağırladı. Maçı 5-1 kazanan City'de ise Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne adeta şov yaptı. 90 dakika sonucunda 4 gol atan Bruyne eleştirmenler ve taraftardan tam puan aldı.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

24 dakikada attığı 3 golle beraber Kevin, Premier Lig tarihinin en erken üçüncü hat-trick'ini yaptı. Ayrıca Belçikalı yıldız, Frank Lampard ve Georginio Wijnaldum'un ardından Premier Lig'de bir maçta 4 gol atan üçüncü orta saha oyuncusu unvanını elde etti.

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LİVERPOOL CİTY'NİN ENSESİNDE

Kevin De Bruyne'nin yıldızlaştığı maçı 5-1 kazanan Manchester City, Liverpool ile arasında olan puan farkını 3'e çıkardı. Manchester City, ligin 37. haftasında deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Wolverhampton ise ligden düşmesi kesinleşen Norwich City ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Premier Lig'de Kevin De Bruyne şov! 24 dakikada attığı 3 golle lig tarihe geçti - Son Dakika
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