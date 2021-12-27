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Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi - Son Dakika

Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi

27.12.2021 20:38

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı. Premier Lig'de bir süre maçların oynanma ihtimali zayıf gözüküyor.

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Premier Lig yoğun bakımda! Koronavirüs tablosunda korkunç rekor

15 MAÇ ERTELENDİ

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

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İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi - Son Dakika Spor


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