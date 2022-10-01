Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı - Son Dakika
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Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

01.10.2022 16:41

İngiltere Premier Lig'de oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'a 3-1 yenerek liderliğini korudu. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thomas Partey, 49. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Xhaka kaydetti.

Arsenal ile Tottenham, Premier Lig'in 9. haftasında Emirates'te karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

ARSENAL İKİNCİ DEVRE AÇILDI

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thomas Partey, 49. dakikada Gabriel Jesus ve 67. dakikada Xhaka kaydetti. Tottenham'ın tek golünü ise 31. dakikada penatıldan Harry Kane attı. Öte yandan konuk ekip 62. dakikada Emerson kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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LİDER YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla Arsenal, Premier Lig'deki son 8. maçında 7. kez galibiyete uzanarak puanını 21'e yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. Tottenham ise 17 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

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Londra derbisini Arsenal kazandı Londra derbisini Arsenal kazandı

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SON DAKİKA: Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı - Son Dakika
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