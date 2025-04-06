Premier Lig\'de skandal! Hakem maçı erken bitirdi, sonrasında yaşananlar bomba

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasının açılış maçında Everton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın hakemi Darren England, karşılaşmanın sonunda skandal bir harekete imza attı.

1-1 BERABERE KALDILAR

Maçın ilk yarım saati golsüz eşitlikle tamamlanırken Arsenal, 34'te Leandro Trossard'la üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk devresi Arsenal'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ev sahibi Everton, ikinci yarının hemen başına golü buldu. Everton'da Iliman Ndiaye, 49'da penaltıdan kaydettiği golle eşitliği sağladı. Bu gol aynı zamanda skoru belirledi.

HAKEM MAÇI ERKEN BİTİRDİ

Karşılaşmanın hakemi Darren England, maçın sonuna 4 dakika eklerken son bölümde ilginç anlar yaşandı. Uzatmada 4. dakika dolmadan England maçı bitirdi. Oyuncuların itirazının ardından mücadele kısa bir süre daha devam etti. Everton'ın kullandığı serbest vuruş sonrası England maçı bitirirken bu sefer Arsenal futbolcuları itirazda bulundu.