Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler

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Chelsea'de kulübün satışına ilişkin 3 aydır devam eden süreç resmen sona erdi. İngiliz devi, Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma satıldı.

CHELSEA İÇİN 12 YATIRIMCI TEKLİF VERDİ

Chelsea'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Roman Abramovich ve Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyum arasında satış işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Bu süreçte Chelsea'nin satışı için 12 teklif alındığı, 4 yatırımcıdan 3'ünün ise son teklifi verdiği belirtildi.

4.25 MİLYAR STERLINE SATILDI

19 yıldır Rus oligark Roman Abramovich'in sahipliğinde bulunan Chelsea, Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyuma toplamda 4.25 milyar sterlin karşılığında satıldı. İngiliz basınındaki haberlerde ise bu tutarın 2.5 milyar sterlinlik bölümünün ilk etapta ödeneceği, kalan tutarın ise kulübe yatırım olarak yansıtılacağı ifade edildi.

Todd Boehly

CHESEA'NİN YENİ SAHİBİ TODD BOEHLY KİMDİR?

Amerikalı iş insanı Todd Boehly'nin NBA ekibi Los Angeles Lakers, Amerikan Beyzbol Ligi takımı Los Angeles Dodgers ve Amerikan Kadın Basketbol Ligi Takımı Los Angeles Sparks'ta hisseleri bulunuyor. Ayrıca Boehly, 6 milyar dolarlık yatırım şirketi Eldridge Industries'in de yüzde 60'ının sahibi. ABD'li iş insanı geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü video oyunu Fortnite'a da dev bir yatırım yapmıştı.