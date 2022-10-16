Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

16.10.2022 20:46

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 yendi. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golü atan Salah, lig tarihinde Liverpool'un en golcü 2. futbolcusu oldu. Maçı 1-0 kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri ise zirve yarışında büyük yara alırken, Arsenal ile aralarındaki puan farkı 4'e çıktı.

Liverpool ile Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

SALAH GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Karşılaşmanın 86. dakikasında ise hakeme sinirlenen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp kırmızı kart gördü. Mısırlı yıldız bu golüyle, Liverpool adına Premier Lig tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.

ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDILAR

Liverpool bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti ve 23 puanlı Manchester City ile arasındaki farkı 10'a düşürdü. Zirve yarışında yara alan Pep Guardiola'nın öğrencilerinin ise lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.

YORUMLAR
500

Manchester City FC, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
17:08 Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 21:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement