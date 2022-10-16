Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti

Liverpool ile Manchester City, Premier Lig'in 11. haftasında Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

SALAH GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Karşılaşmanın 86. dakikasında ise hakeme sinirlenen Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp kırmızı kart gördü. Mısırlı yıldız bu golüyle, Liverpool adına Premier Lig tarihinde en çok gol atan 2. futbolcu oldu.

ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDILAR

Liverpool bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti ve 23 puanlı Manchester City ile arasındaki farkı 10'a düşürdü. Zirve yarışında yara alan Pep Guardiola'nın öğrencilerinin ise lider Arsenal ile arasındaki puan farkı 4'e yükseldi.