Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor - Son Dakika
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Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor

04.10.2022 19:44
Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor

Premier Lig takımlarından Everton'ın Beşiktaş'a kiraladığı Dele Alli'ye İngiltere'den kötü bir haber geldi. Everton'ın tüm kapıları kapadığı yıldız futbolcu, Ada ekibinin gelecek planları arasında bulunmuyor.

Beşiktaş'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Everton'ın Alli'yi bir daha takımda düşünmediği belirtildi.

EVERTON'IN GELECEK PLANLARINDA YOK

Sporx'in kulübe yakın kaynakların haberinden aktardığına göre; Everton yetkilileri, 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu gelecek planlamasında düşünmüyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Haberde Dele Alli'nin takımdaki reytinginin düştüğü ve Everton'da önceki sezon 11 maçta gol ya da asist üretemeyen futbolcunun Ada'da geleceğinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca Dele Alli'nin performansıyla hayal kırıklığı yarattığı ve çıkış aradığı hatırlatıldı.

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Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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