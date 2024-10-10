Prosinecki: Türkiye Yıldızlarla Dolu - Son Dakika
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Prosinecki: Türkiye Yıldızlarla Dolu

Karadağ Teknik Direktörü Prosinecki, Türkiye'nin kaliteli oyunculardan oluştuğunu vurguladı.

10.10.2024 22:17
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- Prosinecki: " Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek yok, hepsi yıldız oyuncular"

SAMSUN - Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin çok kaliteli bir takım olduğunu ve hepsinin yıldız isimlerden oluştuğunu söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Türkiye'ye konuk olacak Karadağ'da Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, basın toplantısı düzenledi. Samsun'da 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Robert Prosinecki, gruptaki kötü gidişlerini bu maçta sonlandırmak istediklerini ifade etti.

"Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek yok, hepsi yıldız oyuncular"

Türkiye'nin zorlu bir ekip olduğunu dile getiren Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Türkiye'nin kalitesini konuşmaya gerek yok. Hepsi yıldız oyuncular. Montella ile birlikte dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Sakatlıklarla boğuşuyoruz. Yarın çok zor bir maç olacak. Türk milli takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım. Eski Türkiye milli takımı ile şimdi ki Türkiye milli takımı arasında çok büyük bir fark var. Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur" dedi.

"Arda Güler süre buldukça daha iyi olacak"

Kendisi de Real Madrid'de forma giyen şimdinin Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Real Madrid'de oynamak çok zordur. Arda'yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye'de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Prosinecki: Türkiye Yıldızlarla Dolu - Son Dakika

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