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PSG Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu açtı - Son Dakika

PSG Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu açtı

24.09.2021 15:15
PSG Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu açtı, System.String[]

Paris Saint-Germain (PSG) Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu gerçekleştirilen törenle açtı.

Paris Saint-Germain (PSG) Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu gerçekleştirilen törenle açtı.

Yapılan açıklamaya göre, "Futbol Union" partnerliği ile 2018'de Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan akademide sezon açılışı 9 şehirde 14 farklı konumda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene PSG Akademi Türkiye kurucusu Nihat Uğurlu, yönetim kurulu üyesi Cem Kılıç, PSG Akademi Türkiye Teknik Direktörü Hamza Gezmiş ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.

Törende konuşan Cem Kılıç, ön planda tuttukları değerlerin yanı sıra vizyon ve misyonundan bahsederek, "Şu anda 9 şehir 14 lokasyona ulaştık. Ancak hedefimizde Türkiye'de 50 şehirde açıp, Paris Saint-Germain Akademi eğitimlerini, kişisel gelişimleri oradaki çocuklarla tanıştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlu akademide eğitim gören teknik direktör Yılmaz Vural, kulüplerin PSG Akademi'nin çalışmalarını örnek alması gerektiğini belirterek, "Açıldığı ilk günden itibaren oğlumla her antrenmana gelerek takip ediyorum. Çok olumlu yönde gelişme sağladığını gördüm. Türkiye'de altyapıların kurumsallaşması ve küçük yaşta eğitim alan futbolcu adaylarının sistem öğrenmesi adına çok önemli bir proje." şeklinde görüş belirtti.

Hamza Gezmiş ise "Sonuç odaklı değil süreç odaklıyız." diyerek, "PSG metodolojisi ve antrenman programları ile gelen sporcuya sistem öğretiyoruz. 2021-2022 sezonundan çok beklentilerimiz var. PSG Akademi'de yetenekli gördüğümüz sporcuları lisanslayıp, global spor kulübünde yarışmacı olmalarını sağlıyoruz. Böylelikle sporcunun profesyonel olma yolunu açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, düzenlenen eğlence aktivitelerinin ardından yaş gruplarına göre yapılan maçlarla sona erdi.

Paris Saint Germain, Akademi Türkiye, Türkiye, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu açtı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PSG Akademi Türkiye, 2021-2022 sezonunu açtı - Son Dakika
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