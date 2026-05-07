PSG, Bayern'i eleyerek finale yükseldi

07.05.2026 00:16
PSG, Bayern Münih ile 1-1 berabere kalıp, Arsenal'ın rakibi olarak finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG), 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi ve Arsenal'ın rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.

PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
