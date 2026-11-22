Paris Saint-Germain, Fransız futbolcu Desire Doue'nin ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında oynanan Nice - PSG maçında Desire Doue sakatlık yaşadı. Mücadelenin 39. dakikasında orta alanda girdiği ikili mücadele sonrası kendisini yere bırakan Fransız futbolcu için sağlık ekipleri sahaya girdi. Doue, maça devam edemezken Fransız ekibi 21 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Desire Doue'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi.