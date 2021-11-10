PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı

4 Kasım'da meydana gelen olayda PSG kadın futbol takımında forma giyen Diallo ve Hamraoui'nin kullandığı araç maskeli iki kişi tarafından durduruldu ve Hamraoui arabadan dışarı çıkarılarak demir çubukla dövüldü.

HAMRAOUI, ELLERİ VE BACAKLARINDAN TEDAVİ EDİLDİ

NTV Spor'un haberine göre: yaşanan olayın Diallo'yla ilişkili olduğu öne sürülürken bazı kaynakların ise Diallo'nun, Hamraoui'den formayı kapabilmek için saldırıyı azmettirdiğini düşünüyor. Hamraoui, Poissy'deki hastaneye kaldırıldı ve elleriyle bacaklarından tedavi edildi. Hamraoui, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 4-0 yendiği maçta da takımındaki yerini alamadı. Diallo ise polis tarafından tutuklandı. PSG olayı kınayan bir mesaj yayımladı ve polisle işbirliği içerisinde çalıştıklarını açıkladı.