PSG, Donnarumma yerine yeni kaleci transfer etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi. PSG'de 30 numaralı formayı giyecek olan 23 yaşındaki Fransız kalecinin, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla 2030 yılına kadar geçerli 5 yıllık bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Öte yandan bu transfer sonrası İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın geleceğiyle ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Donnarumma, Chevalier'in transferi sonrası kulüpten ayrılmaya çok yakın. Uygun bir teklif gelmesi durumunda Fransız ekibinin deneyimli eldivenin ayrılışına kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Donnarumma'nın ismi Süper Lig'den Galatasaray ile de anılıyor.
