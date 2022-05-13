PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı - Son Dakika

Barcelona yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Katalan ekibi hücum hattına kaliteli oyunculardan takviye yapmak istiyor.

KARAR VERMEKTE ZORLANIYOR

Fransız basınında çıkan haberlere göre Barcelona gözüne PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'yi kestirdi. Paris ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kontratını henüz yenilemeyen Mbappe'nin karar vermekte oldukça zorlandığı gözleniyor.

REAL MADRİD DE PEŞİNDE

Barcelona'da ezeli rakibi Real Madrid'in de Mbappe'ye ilgisi biliniyor. Öyle ki Fransız gazetelerinde bile son aylarda Madrid ekibinin ilgisine dair çok sayıda haber yer aldı. Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.